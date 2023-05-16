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Столичные службы начали обновлять дорожную разметку на Бульварном кольце

Араз Салехов
Город
Столичные службы начали обновлять дорожную разметку на Бульварном кольце
Фото: АГН Москва
Москва, Бульварное кольцо Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства обновляют дорожную разметку на Бульварном кольце. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

— На дорогах нанесут новые линии, разделяющие ряды и встречные потоки, стрелки, показывающие направление движения, и стоп-линии, дублирующие дорожные знаки, — говорится в сообщении.

Работы будут вести на всех 10 участках: Яузском, Чистопрудном, Гоголевском, Сретенском и других бульварах. Они будут проходить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобилистам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные службы приступили к обновлению дорожного покрытия на Профсоюзной улице на юго-западе столицы. В последний раз аналогичные работы в этом районе проводились в 2017 году.

Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что она появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

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