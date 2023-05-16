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Андрей Бочкарев: Пять участков в Михайлово-Ярцевском будут предоставлены под строительство объектов ИЖС

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Пять участков в Михайлово-Ярцевском будут предоставлены под строительство объектов ИЖС
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, квартал № 175 Карта всех событий

Москвичам предоставят пять земельных участков в поселении Михайлово-Ярцевское для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, площадь каждого из них составляет в среднем 0,14 гектара.

— Объемы индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Новой Москве ежегодно увеличиваются. В прошлом году на присоединенных территориях было введено в эксплуатацию порядка 750 тысяч «квадратов» частных домов, — сказал он.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что предоставляемые участки расположены по адресу поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 175, земельные участки 1, 2, 3, 4 и 5.

В первом квартале 2023 года москвичи приобрели 40 земельных участков для строительства частных жилых домов. Наибольшее число участков было приобретено в ТиНАО — 27. Еще семь участков — в ЮЗАО, два — в ВАО, а также по одному в СЗАО, СВАО, ЗАО и САО.

В конце марта столица выставила на торги семь земельных участков в ТиНАО для ИЖС. Горожане смогут арендовать объекты в течение двух с половиной лет.

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
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