«Кстати, привет Макрону»: Медведев прокомментировал денонсацию договора ДОВСЕ

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Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этот документ утратил для страны свою актуальность еще в 2007 году. С таким заявлением во вторник, 16 мая, выступил заместитель председателя Совета безопасности России (СБ России) Дмитрий Медведев.

— Туда ему и дорога, — заявил политик.

По словам зампреда СБ России, теперь ничто не мешает России размещать оружие, где возникнет необходимость. Особое внимание будет нацелено на российскую часть Европы. Уточняется, что будет максимально увеличен выпуск оружия, а также военной и специальной техники и средств поражения.

— Кстати, привет (президенту Франции Эммануэлю — прим. «ВМ») Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев также высказался о поражении политики НАТО, которая была рассчитана на эксклюзивное положение на мировой арене.

11 мая депутат и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил о единогласной поддержке комитетом денонсации ДОВСЕ.