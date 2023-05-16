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Телеканал ТНТ запустит аналог шоу «Игра» совместно с КВН

Павел Иванов
Общество
Телеканал ТНТ запустит аналог шоу «Игра» совместно с КВН
Фото: pexels.com / Erik Mclean

Телеканал ТНТ запустит аналог шоу «Игра» в соавторстве с творческим объединением «Александр Масляков и компания» (АМиК). Об этом во вторник, 16 мая, сообщила пресс-служба телеканала.

Уточняется, что представитель ТНТ подтвердил факт подписания соглашения с АМиК о совместном производстве развлекательного контента.

Как сообщили в пресс-службе, первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, где команды из разных городов России посоревнуются за призовой фонд в размере 10 миллионов рублей. Курировать команды участников будут звездные наставники. Однако прокомментировать название будущего проекта, а также список потенциальных участников и ведущих представители отказались, сообщает РБК.

Комедийное шоу «Игра» на ТНТ появилось в 2021 году. Курировал шоу тогда Comedy Club Production. Согласно концепции проекта, 12 команд, разделенных по возрасту участников на «стариков» и «молодых», соревновались в юморе и боролись за приз в размере 30 миллионов рублей. Выступления комиков оценивали Нурлан Сабуров, Гарик Мартиросян, Юлия Ахмедова и Гарик Харламов, а ведущим шоу был Евгений Чебатков. Позже шоу было закрыто.

Тем временем новая авторская развлекательная программа «Шоу Воли» начала выходить на телеканале ТНТ с 16 апреля, ее ведущим стал юморист Павел Воля.

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