Запрет на использование беспилотников в Петербурге продлится до конца июля

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Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге продлится до конца июля. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

— Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.