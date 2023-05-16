Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Запрет на использование беспилотников в Петербурге продлится до конца июля

Евгений Белоусов
Общество
Запрет на использование беспилотников в Петербурге продлится до конца июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге продлится до конца июля. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

— Оперативный штаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 принял решение с 16 мая по 31 июля 2023 года запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая рассказал о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. С таким поручением выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Беспилотники Санкт-Петербург Запреты
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте