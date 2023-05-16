Американист Дудаков рассказал, при каком условии США сильно урежут финансовую помощь Украине

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В Конгрессе США назрел раскол в вопросе дальнейшего финансирования Украины. В случае провального контрнаступления ВСУ поставки оружия в эту страну могут значительно сократить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, среди республиканцев (имеют большинство в нижней палате Конгресса — прим. «ВМ») становится все более популярным мнение о том, что помощь Киеву нужно сокращать.

В то же время американские политики ждут новостей с поля боя. Как отмечает Дудаков, при поражениях украинской армии, получившей в качестве помощи десятки миллиардов долларов, Штаты, вероятно, изменят свою политику в отношении Киева.

Смысл новой американской политики собеседник «ВМ» формулирует так:

— США нужно постепенно выходить из этого конфликта, потому что он слишком дорого обходится, и перекладывать ответственность за Украину на плечи европейских стран, чтобы они платили больше денег.

Однако на данный момент большинство в обеих палатах Конгресса все еще поддерживает выделение дополнительной помощи Украине. Поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

— Все будет упираться в перспективы украинского контрнаступления, — уверен Дудаков. — Если оно провалится, тогда вполне возможно, что Конгресс либо очень сильно сократит расходы на Украину, либо постарается хотя бы усилить контроль за их тратами.

Ранее журнал Politico сообщил, что к лету американский бюджет может исчерпать средства на оружие для Украины. При этом выделение нового пакета помощи может встретить возражения со стороны некоторых республиканцев.

В начале года глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о планах Киева начать «серьезное наступление» весной. По его словам, месяцем наиболее ожесточенных боев должен был стать март. При этом в офисе президента Украины вероятным сроком контрнаступления назвали май. О «майском наступлении» также писал Politico.