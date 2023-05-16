«Я к вам ненадолго»: Блиновская вышла на связь с подписчиками

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогерша Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму более чем 918 миллионов рублей, во вторник, 16 мая, впервые со дня своего задержания вышла на связь с подписчиками в Telegram.

— Елена на связи. Как ваши дела? Я к вам ненадолго, — написала блогерша в своем канале.

В следующем сообщении от лица Блиновской выражается благодарность всем подписчикам, которые ее поддерживают. Неизвестно, пишет ли сообщения сама Блиновская или ее Telegram-канал был взломан. Однако по условиям домашнего ареста, под которым находится блогерша, пользоваться интернетом ей запрещено.

27 апреля создательницу «Марафона желаний» задержали по подозрению в неуплате налогов. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. В этот же день в ее Telegram-канале было опубликовано последнее до этого дня сообщение.

Во время допроса блогерша полностью признала свою вину и раскаялась. На суде она просила избрать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд отправил женщину под домашний арест. Адвокаты блогера обжаловали это решение. Следующее заседание назначено на 22 мая 2023 года.