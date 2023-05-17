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Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля

Араз Салехов

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Курс рубля
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 28 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 14:30 по московскому времени курс доллара повышается на 64 копейки — до 81,03 рубля. Курс юаня при этом повышается на пять копеек — до 11,54 рубля; евро на 36 копеек — до 87,89 рубля.

Аналитик Даниил Болотских объяснил, чем вызвано снижение курса рубля. Эксперт обратил внимание на возросшую волатильность в курсах валют за последний месяц. В апреле на рост валют влияла «экспортная яма», образовавшаяся в начале года.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям. По его словам, это произойдет в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике.

Российский миллиардер Олег Дерипаска высказал мнение, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. Он предположил, что через пять лет мир станет сбалансированным, а расчеты — диверсифицированными. Это событие будет сопровождаться трудностями.

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