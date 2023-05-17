Уголовное дело возбудили в отношении трех женщин, пытавшихся продать ребенка в ресторане

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Против трех женщин, пытавшихся продать ребенка в московском ресторане, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 17 мая.

Она отметила, что дело возбуждено по статье «Купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении обвиняемых в СИЗО.

Преступление, о котором идет речь, произошло на севере столицы. В японском ресторане на Лобненской улице три женщины попытались продать новорожденного ребенка. Среди злоумышленниц была и мать младенца — 29-летняя москвичка, которая родила девочку 8 мая.

Полицейские задержали женщин с поличным. Операция по предотвращению преступления была спланирована заранее. Кроме того, руководство ресторана было проинформировано о проведении оперативных мероприятий.

Детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец заявила, что девочку, скорее всего, отдадут в приемную семью. Это произойдет в том случае, если не удастся найти родственников ребенка.