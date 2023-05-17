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Пассажиров эвакуировали со станции Крюково из-за подозрительной сумки

Евгений Белоусов
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Пассажиров эвакуировали со станции Крюково из-за подозрительной сумки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

Пассажиров эвакуировали с железнодорожной станции Крюково из-за обнаруженной там подозрительной сумки. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 17 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

По информации собеседника «ВМ», сейчас платформа полностью оцеплена, на ней работают правоохранительные органы.

19 апреля стало известно, что подозрительный предмет, который был обнаружен в подъезде жилого дома на западе столицы, оказался муляжом гранаты. Саперы провели проверку и постановили, что предмет не представляет угрозы.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подъезде жилого дома № 13 на Новозаводской улице. Дворник нашел за электрощитком предмет, похожий на гранату Ф-1. Территорию оцепили, на место прибыли сотрудники полиции и МЧС.

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