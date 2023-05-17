В Сирии под завалами спустя 100 дней после землетрясения нашли выжившего мужчину

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Под завалами в Сирии спустя 100 дней после разрушительного землетрясения спасателям удалось найти выжившего мужчину. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Отмечается, что мужчина сильно похудел, а также у него выросли борода и усы. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Как извлеченному из-под завалов сирийцу удалось выжить, в данный момент неизвестно. Среди возможных версий рассматривается то, что он смог найти запасы еды и воды, пишет портал Akhbar.fouri.

Первые мощные толчки в Сирии и Турции произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Сразу после катастрофы Красный Крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи человек. Число пострадавших составило более 3,5 тысячи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта сообщил, что более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в стране, еще 115 тысяч пострадали. По его словам, в первые часы после землетрясения власти мобилизовали все силы на разбор завалов и ликвидацию последствий.