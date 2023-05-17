Новость о найденном спустя 100 дней после землетрясения в Сирии выжившем оказалась фейком

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Ливанская газета An Nahar в среду, 17 мая, опровергла сообщение о спасении мужчины из-под завалов в районе сирийско-турецкой границы спустя 100 дней после разрушительного землетрясения.

Согласно информации издания, на распространившихся кадрах изображен житель города Хан-Шейхун Ахмед ас-Суси 1984 года рождения. Мужчина страдает от тяжелой формы псориаза, его фотографию изначально распространил его двоюродный брат ради привлечения пожертвований на лечение. Самому снимку уже более семи лет, передает газета.

О якобы спасенном из-под завалов мужчине сообщили 17 мая. Утверждалось, что за 100 дней под завалами мужчина сильно похудел, а также у него выросли борода и усы.

Первые мощные толчки в Сирии и Турции произошли в ночь на 6 февраля. О том, что произошло в странах Ближнего Востока, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Сразу после катастрофы Красный Крест оценил количество жертв землетрясения в Сирии в 1,5 тысячи человек. Число пострадавших составило более 3,5 тысячи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 марта сообщил, что более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в стране, еще 115 тысяч пострадали.