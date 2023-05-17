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Приметы и советы

Глава ФАС Шаскольский призвал распространить параллельный импорт на все категории товаров

Евгений Силаев
Экономика
Глава ФАС Шаскольский призвал распространить параллельный импорт на все категории товаров
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Параллельный импорт следует сделать доступным для всех категорий товаров. С соответствующим предложением в среду, 17 мая, выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

— Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок, — заявил Шаскольский в ходе заседания итоговой коллегии, трансляция которого велась на сайте ФАС.

В конце апреля стало известно о том, что Минпромторг может вернуть американскую компанию Duracell в список параллельного импорта в случае ее ухода из России. В первой половине 2022 года компания была исключена из актуальной на тот момент версии списка. Это было связано с тем, что Duracell не собирались уходить с российского рынка.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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