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Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 18 мая

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали жителям Москвы теплую погоду 18 мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 18 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 19–22 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве в среду, 17 мая, достигла максимальных значений с начала года. Столбики термометров показывали до плюс 23,5 градуса. Об сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал четверг, 18 мая, последним жарким днем в Москве. Также Леус подчеркнул, что следующая рабочая неделя и вовсе отличится большим количеством дождей.

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