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Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что США и КНР являются странами, которые представляют наибольшую угрозу миру. Он задался вопросом, возможно ли для двух государств установить отношения, способствующие снижению опасности автономно возникающих конфликтов.

Военные нашли живыми четырех без вести пропавших детей, которые находились на борту лайнера, потерпевшего крушение в начале мая. Поиски длились на протяжении 16 дней. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

Женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире в центре Москвы. Квартира в доме № 2 на улице Сергия Радонежского загорелась около полуночи. В это время там находилась сиделка погибшей. Она первая заметила, что из комнаты повалил дым.

Пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер раскритиковали после того, как она резко прервала брифинг и «сбежала со своей трибуны» из-за вопроса о расследовании «связей» Дональда Трампа с РФ на выборах 2016 года.

Призыв ЦРУ к гражданам РФ делиться чувствительной информацией стал не первой провокацией, так как речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны против России. Об этом сказал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.