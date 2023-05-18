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Приметы и советы

Участки под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести у города без торгов

Полина Пашкина
Город
Участки под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести у города без торгов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве расширили список земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Желающие смогут приобрести их у города без торгов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что пять земельных участков, которые внесли в список, находятся на территории Новой Москвы. Еще четыре расположились на востоке города.

— Общая площадь новых земель превышает 1,1 гектара. Всего в списке находится 50 участков общей площадью свыше 6,6 гектара, которые можно приобрести напрямую у города, — рассказал Максим Гаман.

Он отметил, что большая часть объектов располагается в Троицком административном округе столицы. Здесь для приобретения доступны 35 участков. Новые территории, включенные в список, находятся в поселениях Марушкинское, Первомайское, а также на востоке города в районе Косино-Ухтомский, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта столица выставила на торги семь земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Горожане смогут арендовать объекты в течение двух с половиной лет.

Строительство Новая Москва Восточный административный округ (ВАО) Москва
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