Участки под индивидуальное жилищное строительство можно приобрести у города без торгов

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве расширили список земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Желающие смогут приобрести их у города без торгов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что пять земельных участков, которые внесли в список, находятся на территории Новой Москвы. Еще четыре расположились на востоке города.

— Общая площадь новых земель превышает 1,1 гектара. Всего в списке находится 50 участков общей площадью свыше 6,6 гектара, которые можно приобрести напрямую у города, — рассказал Максим Гаман.

Он отметил, что большая часть объектов располагается в Троицком административном округе столицы. Здесь для приобретения доступны 35 участков. Новые территории, включенные в список, находятся в поселениях Марушкинское, Первомайское, а также на востоке города в районе Косино-Ухтомский, передает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта столица выставила на торги семь земельных участков в ТиНАО для индивидуального жилищного строительства. Горожане смогут арендовать объекты в течение двух с половиной лет.