Политолог Джаралла объяснил, какие цели преследовали диверсанты, устроившие теракт в Крыму

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Сход с рельсов пяти вагонов грузового поезда, произошедший под Симферополем, является терактом, совершенным диверсионной группой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил крымский политолог Владимир Джаралла.

Эксперт уверен в том, что взрывное устройство было установлено профессионалами.

— Случившийся инцидент вне всякого сомнения является терактом на местном уровне, — сказал Джаралла. — К диверсии были причастны профессионалы, заложившие ночью взрывное устройство, которое во время взрыва и спровоцировало сход с рельсов пяти вагонов грузового поезда.

По словам политолога, местность, где произошло ЧП, является достаточно густонаселенной, и совершившие теракт рисковали не только жизнями, но и тем, что могли быть замечены.

— Но, к сожалению, им повезло. Теперь местные жители будут более внимательны и осторожны к незнакомцам на путях, — сказал политолог.

Джаралла подчеркнул, что дата была тоже выбрана неслучайно. 18 мая — День памяти жертв депортации народов полуострова, подавляющее большинство которых представляли крымские татары.

— В былые времена в Крыму 18 мая проходили митинги и определенные мероприятия, связанные с этими событиями, — напомнил политолог.

Отсюда вывод: диверсанты преследовали не только цель — припугнуть, но и внести межнациональную рознь. Это доказывает, что замысел теракта имел несколько уровней, предположил собеседник «ВМ».

Спикер заметил, что происшествие вызвало гнев у крымчан, так как все осознают, что подобные акции направлены против жителей полуострова.

Эксперт исключил вероятность того, что ЧП серьезно повлияет на курортный сезон, намного сильнее на него влияет снизившиеся доходы населения и высокие цены на отдых. С точки зрения экономики Крыма, курортно-туристическая сфера стоит на третьем-четвертом месте по вкладу в региональный ВВП.

Отдыхать в регион, как считает Джаралла, приедут те, кто годами наведывался на полуостров.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии также нет.

Причиной схода вагонов грузового поезда рядом с Симферополем стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В связи с временной приостановкой движения транспорта для пассажиров запустили автобусы.