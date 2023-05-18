Почему взрыв на «Северных потоках» пытаются списать на землетрясение и кому это выгодно

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В Балтийском море недалеко от датского острова Борнхольм и места подрыва российских газопроводов «Северный поток» (СП) зафиксировали необъяснимые толчки. Подробнее о том, что это за явление и могло ли оно повредить нити «потоков», — в материале «Вечерней Москвы».

Необъяснимо, но факт

По данным датских СМИ, 13 мая жители острова Борнхольм были напуганы подземными толчками. Некоторые из них рассказали, что слышали грохот и испытали ощущение давления в ушах. Один из очевидцев описал произошедшее как серию из пяти или шести «артиллерийских выстрелов».

Местная геологическая служба Geus предположила, что речь идет о землетрясении или контролируемом взрыве в Польше. Однако исследования опровергли эти теории. По мнению датских сейсмологов, за «толчки», вероятнее всего, приняли волны акустического давления, вызванные из-за событий в атмосфере.

При этом в Geus отметили, что установить, что именно вызвало эти мощные волны, невозможно.

Замаскированный взрыв

Примечательно, что необъяснимое природное явление произошло рядом с местом, где подорвали газопроводы СП. По данным сервиса Volcano Discovery, в период с 25 сентября 2022 года (за день до взрывов ниток СП) по 17 мая 2023 года в Балтийском море произошло более 380 землетрясений. Самое сильное — магнитудой 3 балла (6 декабря).

В беседе с «ВМ» главный научный сотрудник Института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец отметил, что землетрясения такой силы считаются слабыми и разрушить газопровод не могут. При этом произошедшее 13 мая вблизи Борнхольма могло быть искусственным событием.

— Это могли быть какие-то взрывы, — предположил эксперт. — Взрыв может маскироваться под землетрясение. Но тогда должны быть сообщения о регистрации взрывов. Каждая волна имеет свои особенности — спектр, скорость нарастания фронта и так далее. Существуют методы, которые позволяют однозначно отличить сейсмическое событие от не сейсмического.

Теракт или диверсия

«Северные потоки» были повреждены 26 сентября 2022 года. Почти сразу после этого было установлено, что причина инцидента — серия взрывов. На Западе уничтожение российских газопроводов назвали диверсией. По одной из версий, к ней могут быть причастны Польша и Украина.

В России подрыв СП назвали террористическим актом. Так, президент Владимир Путин заявил, что уничтожение газопроводов — это теракт, «совершенный на государственном уровне». Также глава государства возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов».

В беседе с «ВМ» директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков предположил, что за подрывом СП стоят Соединенные Штаты. При этом они постараются всячески скрыть свой след.

— Цель теракта на СП — сделать Европу еще более зависимой, — сказал он. — Теперь страны Евросоюза вынуждены покупать дорогой сжиженный природный газ из Америки. А из-за энергетического кризиса европейские компании все чаще переносят свое производство в Штаты.

Подробнее о том, кто, как и зачем взорвал «Северные потоки», а также что об этом думают в России и на Западе, — в материале «ВМ».