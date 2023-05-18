Сергей Лавров: Миссия африканских стран планирует посетить Россию в середине июня

Фото: Пресс-служба Совфеда

Миссия африканских стран для поиска путей мирного урегулирования конфликта на Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня — начале июля. Об этом в четверг, 18 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта (в рамках африканской мирной миссии — прим. «ВМ»), его даты будут согласованы на общеприемлемой основе, как я понимаю, сейчас в контексте пожеланий президента (ЮАР Сирила — прим. «ВМ») Рамапосы речь идет о конце июня или середине июня — начале июля, — цитирует министра ТАСС.

16 мая президент Южно-Африканской Республики заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В ходе разговора они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Президент ЮАР представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

18 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Сирил Рамапоса выразил желание Африки как крупнейшего континента заявить свой голос в прилагаемых международным сообществом усилиях по решению украинского кризиса. Группа государств направит делегацию, которая в том числе будет и в Москве.

27 января глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил надежду на то, что правительство ЮАР использует свои отношения с Российской Федерацией для прекращения конфликта на Украине.