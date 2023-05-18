NYT: Американские конгрессмены попросили у Байдена разрешить поставку F-16 Киеву

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Конгрессмены США отправили письмо президенту страны Джо Байдену с просьбой разрешить поставки на Украину истребителей F-16. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает The New York Times.

— По изначальным колебаниям наших союзников в вопросе поставки танков Украине мы поняли, что руководящая роль США необходима в предоставлении Киеву дополнительных ресурсов и новых средств, — говорится в письме конгрессменов.

Письмо американскому лидеру подписали 14 конгрессменов. По их мнению, поставка Киеву истребителей необходима для «справедливого» завершения украинского конфликта, пишет издание.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», почему Польша боится поставлять Украине истребители F-16. По его словам, Варшава не решается лишний раз накалять обстановку вокруг российской спецоперации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал передать Киеву истребители F-16. Он заявил, что это поможет не подпускать корабли и самолеты России к зерновому коридору в Черном море. Однако это насмешило пользователей социальных сетей, которые назвали украинского политика «клоуном».