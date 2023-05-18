Аксенов: Техническое движение поездов под Симферополем восстановлено

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На участке железной дороги в Симферопольском районе восстановлено техническое движение поездов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, сообщил Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планировалось восстановить уже к вечеру.

Позднее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о повреждении 150 метров путей. Транспортные бригады проверяли рельсы на предмет наличия посторонних предметов.