Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аксенов: Техническое движение поездов под Симферополем восстановлено

Евгений Силаев
Происшествия
Аксенов: Техническое движение поездов под Симферополем восстановлено
Фото: shutterstock

На участке железной дороги в Симферопольском районе восстановлено техническое движение поездов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Уже к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки будут возобновлены в полном объеме, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов несколько вагонов с зерном, сообщил Аксенов. В связи с этим на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановили движение транспорта. Для пассажиров запустили дополнительные автобусы.

В пресс-службе Крымской железной дороги заявили, что причиной схода вагонов грузового поезда стало «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение на перегоне планировалось восстановить уже к вечеру.

Позднее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил о повреждении 150 метров путей. Транспортные бригады проверяли рельсы на предмет наличия посторонних предметов.

Крым Сергей Аксенов Железные дороги Поезда
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евровидение: как хорошо, что нас там не было

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Все мнения
О проекте