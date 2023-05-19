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Приметы и советы

Переехавший на Украину из Японии волонтер Цучико пожаловался на кражи на местной почте

Юлия Курганова
В мире
Переехавший на Украину из Японии волонтер Цучико пожаловался на кражи на местной почте
Фото: president.gov.ua

Переехавший в Харьков волонтер из Японии Фуминори Цучико пожаловался на кражи вещей из посылок на местной почте. Он назвал подобное «жалкой реальностью» Украины.

По его словам, посылка, которая была отправлена ему из Берлина, оказалась вскрытой, большую часть ее содержимого украли.

— Это жалкая, неописуемая реальность Украины, — сообщил волонтер в соцсети.

Он отметил, что в этом году такое случается уже в третий раз. Цучико рассказал, что ранее на почте украли вещи из двух его посылок из Японии, похитили фонарики, лампочки и даже детскую одежду.

При этом в почтовом отделении, куда волонтер пришел для разбирательства, ему сказали, что из-за отсутствия трекеров узнать, где произошла кража, невозможно. Японца также возмутило, что сотрудники почты даже не извинились за произошедшее, передает РИА Новости.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщили, чт с 1 мая доставка посылок для участников спецоперации весом до 10 килограммов стала бесплатной.

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