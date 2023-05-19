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Автомобили «Москвич-3» появятся в таксопарках «Таксовичков» и «Ситимобил». Таким образом сервисы такси и каршеринга смогут обновить автопарк. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве и покупке трех тысяч машин подписали завод «Москвич» и группа компаний People&People.

— Сервисы такси и каршеринга могут обновлять автопарк, чтобы поездки пассажиров становились комфортнее и безопаснее, — отметил Максим Ликсутов.

Автомобиль «Москвич-3» является городским кроссовером, который обладает комфортабельностью и для водителей, и для пассажиров. Во вместительном багажнике без труда можно разместить сумки и большие чемоданы, а в салоне есть USB-разъемы для зарядки электронных устройств, крепления для детских автокресел и удобные подлокотники с подстаканниками, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Современные городские кроссоверы «Москвич-3» также появились в сервисе BelkaCar, автомобиль можно арендовать в поминутных и пакетных тарифах.