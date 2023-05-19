Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мэрия Тбилиси расторгнет договор с «Метровагонмашем» из-за санкций

Евгений Силаев
В мире
Мэрия Тбилиси расторгнет договор с «Метровагонмашем» из-за санкций
вагон метро / Фото: Анна Быкова

Мэрия столицы Грузии Тбилиси приняла решение расторгнуть договор с российским предприятием «Метровагонмаш» из-за санкций. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщила пресс-служба городского правительства.

Отмечается, что контракт на поставку 40 вагонов был заключен в 2021 году. По итогам тендера победителем стал «Метровагонмаш».

— 19 мая 2023 года указанная компания попала под санкции наших международных партнеров. Как известно общественности, Грузия применяет международные финансовые санкции. Следовательно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с попавшей под санкции компанией, и контракт с «Метровагонмашем» будет расторгнут, — говорится на сайте мэрии.

Министерство финансов США расширило санкционные списки, добавив в них 46 российских физических лиц. Санкции введены против министра просвещения Сергея Кравцова, вице-премьера Виктории Абрамченко, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и других.

Кроме того, США ввели ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении. По данным Минфина, они якобы действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Санкции Россия Грузия Метро
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Все мнения
О проекте