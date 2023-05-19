США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

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США ввели новые санкции и экспортные ограничения в отношении 71 компании из России, Киргизии и Армении. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе американского Минторга.

— Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых ей для оснащения ее вооруженных сил, и резко ограничивают доходы, которые получает Кремль, — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В опубликованном списке представлены по одной компании из Армении и Кыргызстана, все остальные — российские. Эти компании якобы действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, говорится в сообщении.

Также Министерство финансов США расширило санкционные списки, добавив в них 46 российских физических лиц. Санкции введены против министра просвещения Сергея Кравцова, вице-премьера Виктории Абрамченко, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и других.

Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что в новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 российских предприятий из других стран, в том числе компаний, уличенных в попытках обойти санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.