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«Балтика» вышла в Российскую премьер-лигу впервые с 1998 года

Евгений Белоусов
Спорт
«Балтика» вышла в Российскую премьер-лигу впервые с 1998 года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Калининградский футбольный клуб «Балтика» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» и досрочно вышел в Российскую премьер-лигу. В последний раз «Балтика» играла в Высшей лиге в 1998 году.

Встреча команд прошла в пятницу, 19 мая, в Жигулевске. Теперь «Алания» с 56 очками занимает третье место в таблице и уже не сможет догнать идущих первыми калининградцев (64 очка) в оставшихся двух турах.

В Москве прошел футбольный матч столичного клуба «Динамо» и «Ахмата» из города Грозный. Встреча закончилась в пользу гостей. Они одержали победу со счетом 3:0.

После поражения от грозненского «Ахмата» руководство футбольного клуба «Динамо» приняло решение об отправке в отставку главного тренера клуба Славиша Йокановича, который возглавлял клуб с июня 2022 года. Представители команды сообщили, что к следующему матчу игроков будет готовить уже другой тренер.

Позднее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить 43-летний сербский специалист Марко Николич. До этого он тренировал команду «Локомотив», однако покинул пост еще в октябре 2021 года.

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