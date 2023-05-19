Власти Курской области запретили использование беспилотников в регионе

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Власти Курской области запретили использование беспилотников на территории региона. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт.

— Из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования, — заявил он.

Кроме того, в регионе продолжают действовать средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности, написал Старовойт в своем Telegram-канале.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении запрета на запуск БПЛА на территории города. Данное решение, по его словам, необходимо для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Также до конца июля продлится запрет на использование беспилотников в Санкт-Петербурге. Решение принято в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.