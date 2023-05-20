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ВС РФ уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку на Южно-Донецком направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
ВС РФ уничтожили украинских военных, пытавшихся вести разведку на Южно-Донецком направлении
Фото: Rosguard.gov.ru

Российские солдаты ликвидировали киевские бандформирования, которые пытались вести разведку передовых подразделений ВС РФ на Южно-Донецком направлении в районе Новоселовки. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев.

— На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций подразделений группировки «Восток» в районе Новоселовки, — сказал он.

В ходе боев российские солдаты с помощью самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили одну единицу автомобильной техники и живую силу, сообщает РИА Новости.

Накануне российские военные высокоточными ударами нарушили формирование резервов ВСУ в зоне спецоперации. Ударами были нарушены подготовка и формирования резервов ВСУ для боев в зоне спецоперации.

Кроме того, штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль укрепрайон «Домино», расположенный в Артемовске. Помимо этого, на территории района Самолет бойцы «Вагнера» продолжают атаковать противника.

16 мая Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

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