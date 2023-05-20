Сергей Собянин рассказал, как вагоны столичного метро оснащают для слабовидящих пассажиров
В Московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— На сегодняшний день в столичном метро ходит больше четырех тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей, — сказал он.
Тактильные надписи появились также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК. Кроме того, слабовидящих горожан могут сопровождать сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), написал Собянин в своем Telegram-канале.
Недавно мэр назвал самые популярные сервисы московского метро. Самым востребованным сервисом столичного метро являются стойки «Живое общение», которыми с начала года воспользовались 120 тысяч человек.
Сотрудники ЦОМП в 2023 году обучат еще 60 собак-проводников. С 2014 года к работе подготовили 290 животных.
В марте сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров начали работать на станциях Большой кольцевой линии метро. Наибольшее количество заявок поступает по поводу сопровождения от станций «Шелепиха» и «Народное Ополчение».