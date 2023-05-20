Волонтеры: Москвичи часто выражают слова поддержки и благодарности за нашу работу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Москвичи активно интересуются вопросом прохождения военной службы по контракту. Об этом в субботу, 20 мая, рассказали волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, работающие на уличных точках информирования.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

— В основном интересуется, конечно, молодежь от 20 до 35 лет. Реже — мужчины после 45. Но также интересуется и пожилые люди. Подходил дедушка, ему было 60 лет. Вчера у него был день рождения, и он умолял меня взять его на контрактную службу, — сказал волонтер Александр.

По его словам, к нему подходят с вопросами около 200–300 человек в день.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.