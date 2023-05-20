Жительница Артемовска рассказала о задержаниях людей за чтение российских СМИ

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины и полицейские страны могли задержать человека в Артемовске (украинское название — Бахмут) просто за то, что он читал российские СМИ. Об этом сообщила жительница Артемовска, которая была эвакуирована из города. До этого она и горожане из соседних домов с января по апрель 2023 года находились в подвале.

По словам женщины, украинские военные и полицейские в любой момент могли подойти к человеку для проверки документа и телефонов.

— У мужчины начали лазить в телефоне и просто забрали потом мужчину. Заломали жестко, руки за спину и увели. Куда увели? Мы не знаем, — рассказала жительница Артемовска.

Она предположила, что причиной жесткого задержания стал российский контент в устройстве мужчины. Женщина утверждает, что все гражданские в Артемовске читали российские СМИ, группы в социальных сетях, но скрывали это от представителей властей Украины. Жительница города рассказала, что перед тем, как выйти из подвала, она и ее соседи сначала стирали сообщения на русском из телефонов, поскольку их могли проверить на выходе, передает РИА Новости.

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российским войскам удалось установить полный контроль над Артемовском.