«С отставкой Йокановича все выдохнули»: игрок «Динамо» обвинил экс-тренера в неуважении

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Игроки московского футбольного клуба «Динамо» с облегчением восприняли новость о том, что с поста тренера уходит Славиш Йоканович. Об этом в субботу, 20 мая, заявил вратарь команды Игорь Лещук.

Он отметил, что сербский наставник проявил ко всему клубу неуважение. По его словам, Йоканович даже не попрощался, а о его отставке игроки узнали только по сообщениям СМИ. Перед отъездом специалист не общался с игроками. По мнению Лещука, Йоканович мог бы после года совместной работы хотя бы пожать футболистам руки.

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Павла Алпатова завершился победой для «Динамо». Лещук отметил, что команда смогла сыграть в «более понятный футбол».

— С отставкой Славиши Йокановича все выдохнули, стало чуть проще. Лучше понимаем, что от нас требует новый тренерский штаб, поскольку работали с ним год назад. Для нас это более понятный футбол, чем при предыдущем тренере. Было напряжение в команде после поражений в предыдущих встречах, — передает слова Лещука РИА Новости Спорт.

В предыдущем матче 27-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата». После игры руководство «Динамо» приняло решение об отправке в отставку главного тренера клуба Славиша Йокановича, который возглавлял клуб с июня 2022 года.

Футбольный клуб «Динамо» в столичном дерби с командой «Торпедо» в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу одержал победу со счетом 0:3. Матч прошел на стадионе «Лужники».