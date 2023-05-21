Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Наказывала, доминировала»: Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Араз Салехов
Общество
«Наказывала, доминировала»: Семенович рассказала о своих сексуальных предпочтениях
Фото: Из личного архива

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович решила рассказать о своих сексуальных предпочтениях. Девушка призналась, что любит вносить в интимную жизнь максимальное разнообразие.

— Наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры, мне нравится. Однозначно, доктор. Я лечу, бываю разной. Надеваем перчатки, специализация может поменяться быстро во время игры. Люблю играть в сексуальные прятки, пусть меня ищут, — поделилась она в беседе с Григорием Хлыстовым на его авторском YouTube-канале.

При этом сейчас Семенович все еще находится в поиске избранника.

В октябре 2022 года Семенович рассказала, что больше не боится остаться без семьи. По ее словам, создавать подобный союз нужно только тогда, когда ты уверен, что он будет счастливой.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук заявил, что регулярная половая жизнь — признак физического и психического здоровья, а также социального благополучия человека.

Также занятия сексом имеют важное значение для поддержания здоровья людей в возрасте старше 50 лет, сообщил врач-уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. По словам эксперта, сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами.

Знаменитости Анна Семенович Отношения Секс
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте