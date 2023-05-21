Московские врачи избавили пациента от паралича гортани

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Столичные врачи избавили пациента от паралича гортани при помощи аутожира. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщила старший научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО имени Л. И. Свержевского Диана Курбанова.

— Сам метод заключается в заборе жировых клеток из передней брюшной стенки пациента и после специальной обработки введения их в парализованную голосовую складку с целью ее медиализации, то есть приближения к срединной оси голосовой щели, — сказала она.

Уже в первые сутки после операции у него нормализовалось дыхание и глотание, а также улучшился голос. Операцию провели за 45 минут при общей анестезии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Городской клинической больнице имени С. С. Юдина медики помогли женщине с сахарным диабетом избежать ампутации стопы. Врачи провели эндопротезирование кости при помощи 3D-моделирования по собственной методике. Она позволяет с точной анатомией костей создать протез.

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