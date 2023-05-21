«Мне не к кому больше обратиться»: Блиновская попросила у подписчиков деньги для адвокатов

Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Блогер Елена Блиновская вновь вышла с поклонниками на связь, несмотря на то что суд запретил ей пользоваться социальными сетями. В своем обращении она попросила подписчиков перевести ей деньги, чтобы разобраться со сложной жизненной ситуацией.

Блиновская объяснила, что материальная помощь ей необходима, чтобы оплатить работу адвокатов и заплатить налоги.

— Суд забрал у нас все, заблокировал все счета и оставил без возможности жить и бороться. Я хочу, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. И без вас, мои друзья, я не справлюсь. Как бы я не отвергала эту мысль, но мне не к кому больше обратиться, кроме вас. Важны каждый рубль, каждое слово поддержки, — написала Блиновская в своем Telegram-канале.

На блог Блиновской подписаны порядка 120 тысяч человек. Им предложили перевести деньги на счет одного из помощников блогерши, реквизиты которого были указаны в публикации. Позднее она посетовала на то, что этот счет заблокировали.

Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. Позже суд отправил ее под домашний арест, признав виновной. Однако адвокаты блогерши обжаловали это решение.

Недавно Блиновская вышла на связь с подписчиками со словами «Я к вам ненадолго». Неизвестно, написала ли это сообщение сама блогерша или кто-то другой.