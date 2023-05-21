Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы ликвидировали

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Москва, Абрамцевская улица, вл30 Карта всех событий

Возгорание, которое произошло на территории гаражей в районе Лианозово Северо-Восточного административного округа Москвы, было полностью ликвидировано. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

В восьми металлических боксах горели личные вещи и гаражное имущество. На место происшествия были отправлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

По прибытии специалисты провели разведку, проложили магистральные линии и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

О возгорании на Абрамцевской улице стало известно вечером 21 мая. Сначала огонь разгорелся на территории четырех гаражей, но затем их число увеличилось до шести. К тому моменту площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

Позднее пожарные локализовали возгорание. Огонь распространился на восемь гаражей, его площадь составляла 60 квадратных метров.

Вечером 21 мая очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.