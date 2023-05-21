Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы ликвидировали

Полина Пашкина
Происшествия
Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы ликвидировали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Абрамцевская улица, вл30 Карта всех событий

Возгорание, которое произошло на территории гаражей в районе Лианозово Северо-Восточного административного округа Москвы, было полностью ликвидировано. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

В восьми металлических боксах горели личные вещи и гаражное имущество. На место происшествия были отправлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы.

По прибытии специалисты провели разведку, проложили магистральные линии и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших в результате инцидента нет, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

О возгорании на Абрамцевской улице стало известно вечером 21 мая. Сначала огонь разгорелся на территории четырех гаражей, но затем их число увеличилось до шести. К тому моменту площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

Позднее пожарные локализовали возгорание. Огонь распространился на восемь гаражей, его площадь составляла 60 квадратных метров.

Вечером 21 мая очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.

Москва Пожары Северо-Восточный административный округ (СВАО)
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте