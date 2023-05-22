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Приметы и советы

Женщина убила сожителя на глазах у собственной матери в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Женщина убила сожителя на глазах у собственной матери в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Женщина зарезала своего сожителя в квартире на востоке столицы на глазах у своей матери, этому предшествовал конфликт.

По словам очевидца, сначала пара распивала алкоголь около подъезда, потом поднялась в квартиру. С балкона посыпались пивные бутылки и сигаретные бычки.

— Около пяти вечера весь подъезд услышал громкие крики. Его и ее, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

Он уточнил, что у сожителей были семейные проблемы.

20 мая тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на улице Удальцова в Москве. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие процессуальных решений. Немного позже было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Житель подмосковного Подольска убил свою жену. Тело женщины нашли 18 мая в квартире на улице Рабочей. Она погибла от множественных ножевых ранений.

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