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Викторию Боню выгнали с красной дорожки в Каннах

Юлия Курганова
Общество
Викторию Боню выгнали с красной дорожки в Каннах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущую и блогера Викторию Боню прогнали с красной дорожки на кинофестивале в Каннах. Видео с этим инцидентом распространилось в Сети.

На кадрах российская знаменитость позирует фотографам вместе с другими звездами. Но в какой-то момент к ней подходит сотрудник, работающий на мероприятии, и просит уйти, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Телеведущая Виктория Лопырева высмеяла девушек, которые покупают пропуск на красную дорожку кинофестиваля в Каннах. Об этом она написала в своем микроблоге. Тем временем СМИ предполагают, что колкость направлена в адрес Виктории Бони. Она уже в десятый раз посещает кинофестиваль.

Главной лентой на открытии кинофестиваля стал фильм «Жанна Дюбарри» французского режиссера Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в роли французского короля Людовика XV.

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