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Приметы и советы

Московские врачи разработали новый стент для пациентов с дыхательной недостаточностью

Араз Салехов
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Московские врачи разработали новый стент для пациентов с дыхательной недостаточностью
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского разработали новый стент для пациентов с дыхательной недостаточностью. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

— Специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и разработчики из Южной Кореи создали гибридный саморасширяющийся стент с перфорационными отверстиями. Он применяется при стенозе трахеи и бронхов, — рассказал заведующий отделением эндоскопии и внутрипросветной хирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Юрий Тетерин.

У новой модели есть преимущества по сравнению с предыдущими поколениями: к примеру, теперь врачи могут проникать в правый и левый бронх по отдельности, а не одновременно, как раньше. Это дает возможность корректировать положение стента в каждой из структур, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне столичные врачи избавили пациента от паралича гортани при помощи аутожира. Уже в первые сутки после операции у него нормализовалось дыхание и глотание, а также улучшился голос. Операцию провели за 45 минут при общей анестезии.

В Городской клинической больнице имени С. С. Юдина медики помогли женщине с сахарным диабетом избежать ампутации стопы. Врачи провели эндопротезирование кости при помощи 3D-моделирования по собственной методике.

Медицина НИИ скорой помощи имени Склифосовского Москва
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