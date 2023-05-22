Пожар в здании с военкоматом в районе Сокольники ликвидировали

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Колодезный переулок, 14 Карта всех событий

В столичном районе Сокольники ликвидировали пожар в здании с военкоматом. Об этом в понедельник, 22 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, возгорание полностью ликвидировано.

Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу Колодезный переулок, 14. С седьмого этажа здания наблюдалось открытое горение. Люди были эвакуированы. Пожару присвоили ранг № 1-БИС.

Вечером 21 мая очевидцы сообщили о пожаре на улице Ярцевской. В доме № 22 наблюдали открытое горение в расположенном в здании кафе. Огонь возник в вытяжке заведения. Из здания эвакуировали 350 человек. В результате возгорание удалось потушить до прибытия специалистов экстренных служб.