Будущие контрактники рассказали о своем решении отправиться в зону СВО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу, рассказали, что сейчас есть необходимость защищать свою страну, а также помогать родным и друзьям, которые уже проходят военную службу в зоне специальной военной операции на Украине (СВО).

— У меня старший брат пошел, отчим пошел. Сидеть дома, пока все там, я не могу, — сказал один из контрактников.

Еще один доброволец, который решил пойти служить по контракту, рассказал, что большинство близких поддержали его выбор.

— Все служат. Братья, друзья — все там уже. Теперь и мы поедем защищать интересы нашей страны. Большая часть родственников поняли мое решение, все «за», потому что все согласны, что дело правое, — пояснил он.

Уточняется, что столичный пункт отбора на сл­ужбу по контракту расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Будущие военнослужащие ранее подчеркнули, что чувство патриотизма стало главным мотивом горожан для заключения контракта на прохождение военной службы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.