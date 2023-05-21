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Пришедшие на столичн­ый пункт отбора кон­трактников назвали главным мотивом чувст­во патриотизма

Араз Салехов
Город
Пришедшие на столичн­ый пункт отбора кон­трактников назвали главным мотивом чувст­во патриотизма
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Чувство патриотизма стало главным мотивом горожан для заключения контракта на прохождение военной службы. Об этом рассказали мужчины, пришедшие в столичный пункт отбора на сл­ужбу по контракту.

Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

— Чувство патриотизма и выполнение прися­ги. Я один раз давал присягу. Народ в оп­асности — надо защи­тить. Поэтому я пошел на военную службу, — рассказал один из пришедших мужчин.

Другой мужчина отметил, что военная слу­жба по контракту дает хороший заработок и стабильность, передает агентство городских новостей «Москва».

Москвичи активно интересуются вопросом прохождения военной службы по контракту. Около 200–300 человек в день изучают эту тему.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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