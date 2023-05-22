«Я возмущена, друзья»: Блиновская пожаловалась на «пакости» и блокировку карты

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогерша Елена Блиновская вновь вышла на связь в своем Telegram-канале в понедельник, 22 мая, и пожаловалась на блокировку банком карты, на которую она просила подписчиков присылать ей пожертвования.

— Я возмущена, друзья. Передаю привет своим недоброжелателям, карту, которую указал мой помощник, заблокировал банк. Я понимаю, что не могу всем нравиться и не все на моей стороне в этот промежуток моей жизни, но не понимаю, зачем меня продолжают испытывать и так пакостить, — заявила блогерша.

Блиновская также отметила, что последние дни убедили ее в присутствии вокруг доброжелателей, готовых всегда ее поддержать. Она поблагодарила своих подписчиков за присланные деньги.

При этом неизвестно, пишет ли посты сама Блиновская или ее аккаунт был взломан.

Накануне Блиновская попросила подписчиков перевести ей деньги, чтобы разобраться со сложной жизненной ситуацией. Примечательно, что блогерша находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться социальными сетями, иначе ее могут отправить в СИЗО.

Создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело. Позже суд отправил ее под домашний арест, признав виновной. Адвокаты блогерши обжаловали это решение.

Недавно Блиновская вышла на связь с подписчиками со словами «Я к вам ненадолго». Неизвестно, написала ли это сообщение сама блогерша или кто-то другой. Однако тогда публикации были удалены спустя некоторое время.