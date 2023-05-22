Посольство РФ посоветовало шведскому эксперту и Украине не повторять битву при Нарве

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Российское посольство в Стокгольме отреагировало на комментарий одного из шведских экспертов, который посоветовал Украине использовать против РФ тактику шведского короля Карла XII, примененную в битве при Нарве.

Речь идет о статье «Украина может поучиться у Карла XII» экономиста и полковника запаса Нильса Бильдта в издании «Свенска Дагбладет».

По его мнению, Киеву нужно сосредоточиться на «внезапном и смелом прорыве слабых оборонительных линий». Он порекомендовал взять за основу тактику Карла XII в битве при Нарве в 1700 году, когда он начал атаковать с 10-тысячным войском якобы 90-тысячную русскую армию.

— Однако автор пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в одном сражении, но в итоге проиграли войну, — сказано в комментарии посольства РФ.

Также Бильдт заявил, что ВСУ необходимо не тянуть с контрнаступлением. Он считает, что в 1943 году немецкие войска очень долго выжидали, в итоге Красная Армия укрепила свои позиции, и Курскую битву Гитлер проиграл. В российском посольстве отметили, что в этом случае эксперт попал в точку: «киевский режим является последователем нацизма и его приспешников».

— Возвращаясь к вопросу о том, чему бы Украина могла научиться у Карла XII и фашистской Германии, напоминаем: их армии были с позором разгромлены Россией. Наш совет: впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, нужно подбирать более удачные исторические примеры, — отметили в дипмиссии.

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