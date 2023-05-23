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RusVesna: Украинского чемпиона-легкоатлета Ходаковского ликвидировали под Артемовском

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
RusVesna: Украинского чемпиона-легкоатлета Ходаковского ликвидировали под Артемовском
Фото: president.gov.ua

Бывший украинский чемпион-легкоатлет, который стал снайпером ВСУ, был ликвидирован под Артемовском. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

— Богдан Ходаковский — экс-чемпион Украины по прыжкам с шестом из города Узин Киевской области. Победитель ряда чемпионатов, член киевской сборной по легкой атлетике, — говорится в сообщении.

Спортсмен попал 15 мая в «Бахмутскую мясорубку», где его ликвидировали, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие Артемовска, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю города. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «ВМ».

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