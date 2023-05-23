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Приметы и советы

Остеопат Сарафан назвала приводящие к боли в шее привычки

Полина Пашкина
Общество
Остеопат Сарафан назвала приводящие к боли в шее привычки
Фото: shutterstock

Несколько распространенных привычек могут привести к боли в шее. Остеопат Анна Сарафан рассказала, как избежать неприятных ощущений.

Специалист отметила, что более половины случаев болей в спине и шее можно избежать, всего лишь изменив образ жизни и отказавшись от ряда привычек. Занимая некоторые положения, человек чрезмерно напрягает мышцы тела. Это и приводит к появлению неприятных ощущений.

Речь идет о привычках сидеть нога на ногу, носить сумочку только на одном плече, спать на высоких подушках или слишком мягком матрасе. Во всех перечисленных случаях мышцы напрягаются, чтобы сохранить баланс. Как правило, это происходит несимметрично, что в дальнейшем приводит к боли.

Также среди причин возникновения неприятных ощущений Сарафан назвала малоподвижный образ жизни и проведение продолжительного времени в позе, когда человек низко склоняет голову над телефоном. При этом, как и при нахождении за компьютером, напрягаются глазодвигательные мышцы, что также вызывает боль. Если монитор выше уровня глаз или немного сбоку, это делает ситуацию еще хуже.

Чтобы избежать появления болевых ощущений, специалист порекомендовала внедрить в распорядок дня умеренные физические нагрузки и делать перерывы в работе каждый час, передает портал «Москва 24».

Врач-невролог АО «Медицина» Екатерина Сивоконева объяснила, почему болят спина и шея по утрам

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