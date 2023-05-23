Politico: Нидерланды могут первыми передать Украине F-16

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Нидерланды могут первыми передать Украине американские истребители F-16. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

Он уточнил, что «Нидерланды могут стать первой» страной, подарившей истребители Киеву, передает издание.

Кроме того, появились сведения, что Украина может получить F-16 уже к осени. Высокопоставленный чиновник в сфере обороны в Центральной Европе подтвердил эту информацию изданию Politico.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине является приоритетом для США. Однако Миллер не уточнил, когда именно украинские военные получат истребители и какие еще страны будут участвовать в их поставках.

Действительно ли западные страны готовы передать Киеву истребители и может ли это оказать влияние на ход конфликта, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.