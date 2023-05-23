Синоптик Вильфанд пообещал потепление в Москве до 25 градусов на этой неделе

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Во второй половине недели, 25 и 26 мая, в столице ожидается потепление до 25 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что подобный температурный фон выше нормы на 3–4 градуса.

— Температура повысится к концу рабочей недели, но спокойно: взрывов тепла не будет. В четверг и пятницу дневные показатели будут плюс 20–25 градусов. Уже в выходные температура вновь заметно понизится, — сообщил Вильфанд.

Специалист рассказал, что в субботу и воскресенье будет от 16 до 19 градусов тепла. Во все дни недели, кроме четверга, в Москве будет идти дождь, передает ТАСС.

В городе сохраняется влияние атмосферного фронта, который проходит с юга на север. В связи с этим в столичном регионе 23 и 24 мая ожидаются грозы и ливни, рассказал синоптик Михаил Леус.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила дни, которые станут самыми неблагоприятными на этой неделе.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на этой неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.