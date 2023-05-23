В России зафиксировали 17 118 новых случаев коронавируса с 15 по 21 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с 15 по 21 мая в российских регионах выявили 17 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За минувшую неделю официально зафиксировали 183 летальных исхода, связанные с коронавирусной инфекцией. Еще 3529 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным заболеванием.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов полностью выздоровели 23 618 пациентов, уточняется на портале.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что через две–три недели в России возможен небольшой подъем заболеваемости коронавирусом. Рост заболеваемости произойдет из-за летних миграционных потоков.

По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В середине апреля в России выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.