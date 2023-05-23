Минобороны: Потерпев поражение в Артемовске, киевский режим вторгся на территорию РФ

Фото: Минобороны РФ

Потерпев поражение в Артемовске, киевские власти решили вторгнуться на территорию РФ и провести террористические акции против мирных жителей. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения, — говорится в сообщении.

В ходе контртеррористической операции российские военные уничтожили свыше 70 диверсантов, которые вторглись на территорию РФ, передает Telegram-канал Минобороны.

Ночью 21 мая Минобороны РФ объявило об освобождении Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с завершением операции.

Бойцы ЧВК «Вагнер» ранее освободили заблокированных в заминированном подвале мирных жителей Артемовска. Об этом рассказал эвакуированный из зоны боев Олег Корнеев.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал новые цели ВС РФ после освобождения Артемовска. Он предположил, что Россия продолжит освобождение населенных пунктов в новых регионах. Это связано с тем, что по Конституции РФ они являются частью страны.